Os jogadores que ficaram fora da convocatória de Fernando Santos

Por TSF 11 Nov, 2022 • 07:07

Renato Sanches, Gonçalo Guedes, José Fonte, Pedro Gonçalves ou João Moutinho são alguns dos vários jogadores que ficaram fora da convocatória de Fernando Santos. Os nomes destes jogadores constavam na lista de pré-convocados enviada pelo selecionador nacional.

Diogo Jota, avançado do Liverpool, não estava na lista de Fernando Santos por causa da lesão que sofreu ao serviço do clube inglês e que o afastou do campeonato do mundo.

Na fase de grupos, a seleção nacional vai defrontar o Gana, Uruguai e Coreia do Sul. A competição arranca a 20 de novembro.