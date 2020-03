"Os jogadores também são humanos." Futebolistas satisfeitos com suspensão da I Liga

Os jogadores da equipa de futebol da Juventus e do Real Madrid estão de quarentena © Alessandro Di Marco/EPA

A Liga de Clubes decidiu suspender a I Liga por tempo indeterminado, depois de uma reunião ao início da tarde desta quinta-feira, que juntou representantes dos clubes profissionais.

Antes, o Sindicato dos Jogadores já tinha pedido a suspensão das partidas, a pedido dos capitães de equipa.

Em conversa com a TSF, Osama Rashid, capitão do Santa Clara, mostra-se satisfeito com a decisão, e considera que esta é uma altura em que não se pode facilitar. Rashid afirma que Portugal tem de aprender com os restantes países, embora "a situação no país não seja a mais grave, o vírus evolui muito rapidamente", reforça.

O capitão do Santa Clara adianta ainda que todos os capitães de equipa concordaram com a decisão, para o bem da saúde pública.

Na mesma linha, Pedrinho, capitão do Paços de Ferreira, admite que fechar a porta dos estádios não era suficiente para evitar a propagação da epidemia. A primeira decisão da Liga de Clubes foi a realização dos jogos à porta fechada, mas o atleta refere que "os jogadores de futebol também são humanos, e já há vários casos de infetados entre a comunidade desportiva internacional".

Pedrinho lembra que a Liga proibiu, igualmente, os cumprimentos entre os jogadores, mas, na verdade, "no futebol existe contacto físico" ao longo do tempo de jogo.

Dirigentes saúdam suspensão dos jogos

Os dirigentes desportivos colocam-se ao lado dos jogadores e da Liga de Clubes.

João Pedro Mendonça, presidente da Associação Nacional de Médicos de Futebol, considera que é difícil estar contra a decisão tomada pela Liga e pela Federação Portuguesa de Futebol, uma vez que visa, exclusivamente, "defender a saúde pública".

Já José Pereira, presidente da Associação de Treinadores de Futebol, não tem dúvidas de que o importante era assegurar o adiamento dos jogos. Ainda assim, deixa o futuro das competições nas mãos dos organismos, uma vez que, neste momento, é necessário "definir medidas para atenuar os prejuízos da epidemia".

A Covid-19 já atingiu atletas da Liga Italiana e da NBA, o que obrigou diversos países a suspender a realização de eventos desportivos.

Os jogadores da equipa de futebol da Juventus e do Real Madrid estão de quarentena, depois de atletas dos clubes terem testado positivo para o novo coronavírus.

A TSF sabe que o Sporting e o Benfica cancelaram, igualmente, a realização de treinos até novas indicações sobre a evolução do surto.

