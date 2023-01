"Os Pelezinhos", um clube de Setúbal dedicado aos mais novos em homenagem ao rei

© Reprodução Facebook/Clube Desportivo "Os Pelezinhos"

Por Rui Carvalho Araújo e Rui Oliveira Costa 02 Janeiro, 2023 • 22:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A banda desenhada da "Turma da Mónica" foi o maior destaque da carreira Mauricio de Sousa, mas, em 1976, o autor apostou numa série de histórias dedicadas a Pelé. O "Pelezinho", uma história para crianças com o rei como personagem principal, foi o pontapé de saída para um clube de futebol sediado em Setúbal.

A história remonta a 1981, quando, como conta José Pereira, um desentendimento entre duas equipas deu origem ao Clube Desportivo "Os Pelezinhos". O atual presidente do clube conta que, na altura, o nome da banda desenhada acabou por se transformar numa equipa direcionada aos mais novos.

Passados mais de 40 anos, os jovens que chegam ao clube ficam a saber que foi o rei. "Ainda sabem. Temos lá uma fotografia na sede que na altura mandaram uma carta a pedir e tivemos um poster autografado pelo Pelé. Ainda temos esse poster na nossa sede", explica o dirigente à TSF.

Ouça a conversa de José Pereira com a TSF. 00:00 00:00

Os mais de 280 atletas que jogam futebol no Clube Desportivo "Os Pelezinhos" ainda têm Pelé como referência: "Tentamos levar à risca a pessoa que era, o respeito pelo adversário, sempre tentamos levar o nome dele o melhor possível."

José Pereira assegura que o objetivo principal do clube passa por formar pessoas, tirando os jovens jogadores dos maus caminhos.

"Já vi aqui muitos miúdos que veem de bairros com nomes mal-afamados, entram aqui e respeitam as nossas regras. É muito gratificante ir na rua e os miúdos já com 20 e tal anos a dizer: 'Mister, está tudo bem?'", conta.

No Clube Desportivo "Os Pelezinhos" trabalham sete pessoas que têm uma ajuda especial: "Todos os cães que temos tido, temos sempre o cão aqui, têm sido sempre o Pelé."

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, pediu esta segunda-feira que todas os países pertencentes ao organismo que rege o futebol mundial tenham um estádio com o nome do rei. Vontade não falta aos "Pelezinhos", mas há um entrave.

"Neste momento estamos num espaço municipal. Estamos limitados. Se nós tivéssemos uma casa própria, ainda para mais com o nome do Pelé, para nós era cinco estrelas."