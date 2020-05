Os perigos do regresso do futebol: Dos testes positivos à troca da palavras

© Hugo Delgado/Lusa © Os riscos para os atletas no regresso aos relvados

O antigo responsável médico da seleção portuguesa de futebol reconhece que os jogadores profissionais vão correr alguns riscos com o regresso aos relvados para o treino e competição. No entanto, Henrique Jones acredita este risco foi calculado pelas autoridades.

Entre os principais perigos está, indica o médico, a possibilidade de um teste positivo de um atleta já com treinos ou jogos a decorrer. "Se me pergunta se isto pode levar à paragem desportivas de uma determinada equipa, digo-lhe que pode. Mas há que fazer analise caso a caso, e nada medida da magnitude dos sintomas", considera o antigo médico da seleção portuguesa. e membro do comité médico da UEFA.

"É um risco que existe. Se um atleta testar positivo, com sintomas, têm de tomar medidas de isolamento, e testagem dos restantes atletas, para saber como estão os outros atletas", reitera.

Henrique Jones lembra que os atletas profissionais de futebol têm acesso a condições que não estão ao dispor da maioria da população. "Estes atletas têm a oportunidade de fazer testes de dois em dois dias, de três em três ou, semanalmente", lembra o médico, explicando ainda que as condições físicas dos atletas são monotorizadas diáriamente.

Com o regresso aos jogos, há atitudes a evitar

Para a segurança dos atletas, Henrique Jones explica que há que evitar alguns comportamentos dentro do relvado, procurando levar para o futebol as medidas de prevenção da restante sociedade. Por isso, para o médico, é essencial "o distanciamento nos vestiários", mas também "aproximações directas, verbalizadas", entre atletas, equipas técnicas e árbritros.

"As discussões com os árbitros devem ser evitadas", explica o médico, dando como exemplo uma situação constante num jogo de futebol.

O regresso aos treinos e o contacto com a bola

Esta segunda-feira a maioria das equipas profissionais da 1ª liga regressaram aos relvados para treinos individuais dos atletas. Depois de um longo período de confinamento, esta nova possibilidade permite uma aproximação à normalidade do treino, explica o médico. Mesmo a possibilidade dos jogadores voltarem a contactar com a bola "o grande problema desta quarentena", avança Henrique Jones, "é possível, dentro das regras de distanciamento social, no desporto".

Passes longos, remates, são algumas das possibilidades para o trabalho técnico, o regresso ao contacto com a bola, essencial para a forma de trabalhar da maioria dos treinadores, no futebol atual, explica ainda o médico.

"Não há dúvida que há risco. Mas é um risco pensado e previsível, porque há hipótese de fazer mais testes. Mas esta não é uma decisão isenta de risco", garante Henrique Jones.

