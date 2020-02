Os portugueses que seguem em frente na Liga Europa

Bruno Fernandes é um dos portugueses que segue para os oitavos de final da Liga Europa, ao serviço do Manchester United © Oli Scarff / AFP

Depois de uma ronda negra para os clubes da Primeira Liga de Portugal - Benfica, FC Porto, Sporting e SC Braga - que foram eliminados nos 16 avos de final da Liga Europa, restam os portugueses que jogam e treinam em outros emblemas europeus.

São quatro treinadores portugueses que vão continuar a sorrir na competição europeia, e que até podem encontrar-se nos oitavos de final. Pedro Martins do Olympiakos, Luís Castro do Shakhtar Donetsk, Paulo Fonseca da Roma e Nuno Espírito Santo do Wolverhampton.

Um grande feito do Olympiakos com o dedo de Pedro Martins. A equipa grega foi até Londres eliminar o Arsenal - detentor do título - ao vencer por 2-1. Já Paulo Fonseca empatou a um golo com Gent, e geriu a vantagem de 1-0 na primeira mão. Os ingleses do Wolves, com o timoneiro Nuno Espírito Santo, perderam em Espanha com o Espanhol por 3-2, mas a vantagem de 4-0 alcançada em Wolverhampton permitiu fazer uma partida descansada. Mais emotivo foi o encontro de Luís Castro no Estádio da Luz, com o Shakthar Donetsk, ao empatar a 3 golos com o Benfica. Resultado suficiente para carimbar no passaporte a passagem aos "oitavos".

Para além dos treinadores, há também jogadores portugueses que continuam em prova

Wolverhamton - Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, João Moutinho, Daniel Podence, Diogo Jota e Pedro Neto

Manchester United - Bruno Fernandes e Diogo Dalot

Olympiakos - José Sá, Rúben Semedo e Cafú

Copenhaga - Zeca

Sevilha - Rony Lopes

Getafe - Antunes

Ainda a dúvida se André Silva e Gonçalo Paciência também seguem em frente com o E. Frankfurth. O jogo dos alemães com o Salzburgo foi adiado para esta sexta-feira, às 17h, devido a um temporal na Áustria. O Eintracht Frankfurt venceu a primeira mão por 4-1.

Sorteio "puro e duro"

Não há cabeças-de-série nem proteção de país, pelo que as equipas podem defrontar adversários da mesma federação. A primeira equipa sorteada vai jogar o seu primeiro jogo em casa contra a segunda equipa sorteada.

As primeiras mãos estão agendadas para quinta-feira, 12 de Março, sendo as segundas na quinta-feira de 19 de Março.

Clubes a sorteio:

Basileia (SUI)

Copenhaga (DEN)

Getafe (ESP)

Inter (ITA)

İstanbul Başakşehir (TUR)

LASK (AUT)

Leverkusen (GER)

Manchester United (ENG)

Olympiacos (GRE)

Rangers (SCO)

Roma (ITA)

Sevilha (ESP)

Shakhtar (UKR)

Wolfsburgo (GER)

Wolves (ENG)

Frankfurt (GER) / Salzburgo (AUT), que jogam a segunda mão esta sexta-feira.