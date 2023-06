© Gerardo Santos/Global Imagens

Por Gonçalo Teles 04 Junho, 2023 • 20:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, afastou este domingo que a discussão sobre a saída do treinador Sérgio Conceição do clube seja sequer "assunto" e ironizou quando questionado sobre o possível interesse de alguns "tubarões" do futebol europeu.

"Os tubarões andam é no mar e o Sérgio Conceição não é marinheiro", disse o líder portista à RTP3 depois da vitória por 2-0 sobre o SC Braga.

No final do jogo, questionado sobre o seu futuro, Sérgio Conceição revelou que vai esta segunda-feira conversar com Pinto da Costa. Confrontado com estas declarações, o presidente portista garantiu que é tudo claro.

"Ele sabe qual é o futuro, como eu sei o futuro: eu sou presidente do FC Porto e ele é o treinador do FC Porto, esse é que o futuro", garantiu, recusando que tal seja sequer "uma vontade".

"Eu tenho um compromisso de ainda mais um ano com o FC Porto, que tenho de cumprir e vou cumprir, e ele tem mais um ano com o FC Porto, tem de o cumprir também. Qual é a dúvida com o futuro?", questionou o líder portista, que diz não fazer sentido ter de pedir ao treinador que cumpra o contrato válido até ao final da próxima temporada.

"Cumpre sempre os seus compromissos, para mim não é sequer assunto", rematou.

Uribe sai com contrato "fabuloso"

Já sobre as possíveis saídas de jogadores, o presidente portista lembrou que há jogadores com cláusula de rescisão em relação aos quais não é possível ter certezas desde que "não se pague um euro a menos".

Sobre Uribe, confirmou que vai jogar para a Arábia Saudita: Pinto da Costa reconheceu que o contrato que o colombiano recebeu é "fabuloso" e inclui "números que o futebol português não comporta".

O FC Porto arrebatou este domingo o 84.º troféu futebolístico do seu palmarés, ao superiorizar-se ao Sporting de Braga (2-0) e conquistar a Taça de Portugal pela 19.ª vez.