Otamendi concentrado no Benfica para vencer campeonato

"Um dia as luzes vão apagar-se e verei o que fazer: provavelmente, quando deixar de jogar, ficarei ligado ao futebol", foi assim que Otamendi respondeu sobre o futuro profissional numa entrevista ao programa "Entretiempo", da rádio argentina Radiofónicos.

O defesa campeão do mundo pela Argentina, termina contrato esta temporada com as águias e garante que "neste momento a concentração está no Benfica, já que faltam dois jogos e o meu desejo é conquistar o primeiro título com o clube, porque os anos anteriores não foram totalmente bons. Depois veremos o que acontece", afirmou o capitão do Benfica.

O argentino destacou a importância do próximo jogo do Benfica frente ao Sporting: "temos a possibilidade de no domingo sermos campeões, pelo que vamos tentar ganhar o dérbi para dar mais uma alegria a nós próprios e, claro, aos adeptos do Benfica".

Otamendi tem 35 anos e chegou à Luz em 2020, numa transferência a envolver Rúben Dias para o Manchester City.