Otamendi renova com o Benfica até 2025

O defesa central e capitão do Benfica, Nicolás Otamendi, renovou contrato com os encarnados até 2025, revelou esta sexta-feira o clube.

"O Sport Lisboa e Benfica e o defesa-central Nicolás Otamendi acordaram a renovação contratual por duas temporadas. O novo vínculo do capitão de equipa do campeão nacional é válido até junho de 2025", lê-se numa nota divulgada esta noite pelas águias.

Com 35 anos, o argentino chegou à Luz em 2020/21 vindo dos ingleses do Manchester City. Na época de estreia na Luz alinhou em 38 jogos, fazendo 43 na época seguinte e 46 na que agora termina - e era também a última do contrato - , marcando dois golos e assinando uma assistência.

Formado no Vélez Sarsfield, saiu da Argentina em 2010 para rumar ao FC Porto, onde esteve por três temporadas e meia. Representou também o Atlético Mineiro e o Valencia.