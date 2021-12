Otamendi vítima de assalto em casa

O Benfica garante que o jogador e a família estão bem © Manuel de Almeida/EPA

Por TSF 13 Dezembro, 2021 • 16:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O defesa do Benfica Nicolás Otamendi foi vítima de um assalto em casa durante a madrugada desta segunda-feira.

Em comunicado oficial publicado no site do clube, o Benfica confirma o sucedido e garante que "o atleta e a família encontram-se bem, apesar do enorme desconforto provocado pela situação vivida".

O clube encarnado também "apela a que a privacidade do jogador e da sua família seja respeitada por toda a Comunicação Social, enquanto se aguarda pelo desenrolar das investigações desencadeadas pelas autoridades".

Antes, a TSF já tinha confirmado junto da Polícia Judiciário que estava a investigar o assalto, mas não avançou detalhes. Segundo o Correio da Manhã, tudo aconteceu quando o jogador estava a chegar a casa depois do jogo em Famalicão. Os assaltantes levaram dinheiro e relógios.

Nicolás Otamendi foi titular na partida entre o Benfica e o Famalicão disputada neste domingo e jogou os 90 minutos. O Benfica venceu por 4-1.