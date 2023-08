Venda de Otávio é a mais cara da história do FC Porto

O futebolista internacional português Otávio © Pedro Correia/Global Imagens

Por Lusa 22 Agosto, 2023 • 18:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os 60 milhões de euros (ME) investidos pelos sauditas do Al Nassr, de Luís Castro e Cristiano Ronaldo, para exercerem a cláusula de rescisão do futebolista internacional português Otávio atualizaram o recorde de vendas do FC Porto.

A saída do médio, de 28 anos, foi oficializada esta terça-feira pelos vice-campeões nacionais, num negócio que ultrapassa os 50 ME pagos pelos espanhóis do Real Madrid em 2019 pela contratação do defesa brasileiro Éder Militão, igualmente através da cláusula rescisória.

No 'ranking' de transações comunicadas pelos clubes nacionais à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), Otávio igualou no quinto lugar o médio uruguaio Manuel Ugarte, que saiu do Sporting em julho para rumar aos franceses do Paris Saint-Germain.

O pódio das vendas é fechado pelo avançado Luis Díaz e pelo médio James Rodríguez, ambos colombianos, que custaram 45 ME fixos ao Liverpool e aos franceses do Mónaco, respetivamente, sendo que o negócio selado com os ingleses prevê 15 ME em variáveis.

No top 5 figura ainda o médio Vitinha, após ter chegado ao Paris Saint-Germain por 41,5 ME, seguindo-se três avançados transferidos por um montante imutável de 40 ME, entre os quais Fábio Silva (Wolverhampton), o brasileiro Hulk (Zenit) e o colombiano Radamel Falcao (Atlético de Madrid), que implicou mais sete ME pela concretização de objetivos.

Seis dos jogadores presentes nas 10 transações mais elevadas do FC Porto chegaram a coincidir com o treinador Sérgio Conceição, que orienta os 'dragões' desde 2017/18 e já ajudou a SAD a 'encaixar' mais de 450 ME em receitas de transferências nesse período.