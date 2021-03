Otávio renova com o FC Porto até 2025. Contrato terminava no fim da época

© Twitter do FC Porto

O médio do FC Porto, Otávio, renovou o seu vínculo contratual com os campeões nacionais até 2025. O contrato do brasileiro terminava no final da presente temporada e o seu clube vinha sendo associado a vários clubes europeus.

O anúncio da renovação de contrato foi feito pelo clube azul e branco nas redes sociais.

O médio de 26 anos foi contratado pelo FC Porto em 2014 ao Internacional de Porto Alegre. Depois de ano e meio emprestado ao Vitória de Guimarães, o jogador foi sempre dos elementos com mais minutos no Dragão.