Skov Olsen aumenta. FC Porto 0-3 Club Brugge (2.ª parte)

Por TSF 13 Setembro, 2022 • 18:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O FC Porto joga frente ao terceiro classificado da liga Belga, o Club Brugge. Os dragões sofreram um desaire na ronda inaugural da Liga dos Campeões, frente ao Atlético de Madrid, e procuram, perante os seus adeptos, a primeira vitória na presente edição da prova.

O primeiro lance importante do encontro aparece aos quatro minutos. Otávio recupera a bola alta e serve Galeno, mas o remate sai às malhas laterais.

Aos 14 minutos, Pepe falha o corte e a bola sobra para Jutglà. João Mário tenta o corte, mas faz falta dentro da área e recebe o cartão amarelo. Na conversão Jugtlà marca, mesmo com Diogo Costa a adivinhar o lado.

Ainda agora começou, P"ra cima deles



@ChampionsLeague | @FCPorto 0 x 1 @ClubBrugge#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/iQahcsJ7HY - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) September 13, 2022

Os dragões responderam dez minutos depois. Boa jogada coletiva pelo corredor central, com Otávio a isolar Pepê, mas o remate é defendido por Mignolet.

O FC Porto apresenta muitas dificuldades em chegar a zonas de finalização. Galeno tem sido o principal desequilibrador dos dragões, mas sem inspiração na decisão assistir ou rematar.

Sempre que os belgas conseguiam sair em contra-ataque, criavam algum perigo junto da baliza portista. Perto do intervalo, Skov Olsen recebeu a bola na direita, puxou para o meio e rematou para uma defesa a dois tempos de Diogo Costa.

O árbitro apita para o intervalo e a equipa de Sérgio Conceição sai do relvado debaixo de um coro de assobios. No regresso para a segunda parte, Sérgio Conceição faz entrar Namaso e Toni Martínez para as saídas de João Mário e Evanilson.

Aos dois minutos da segunda parte, novo balde de água fria no Dragão. Confusão à entrada da área e a bola sobra para Sowah que se isola e faz o 2-0.

Brugge 0-2



@ChampionsLeague | @FCPorto 0 x 2 @ClubBrugge#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/FOUvR9hPXb - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) September 13, 2022

E um mal nunca vem só. Pouco depois, Meijer tira Pepê do caminho na esquerda e cruza. A bola passa a área toda e sobra para Skov Olsen que só teve de encostar.

Descontente com a exibição portista, Sérgio Conceição faz mais duas alterações aos 60 minutos. Tira Galeno e Otávio para fazer entrar Gonçalo Borges e Gabriel Verón.

Logo a seguir, os portistas têm a primeira oportunidade do segundo tempo. Pepê isola Toni Martínez e o espanhol, incomodado por Sylla, atira ao lado. Os dragões ficam a pedir penálti.

Onze do FC Porto: Diogo Costa, João Mário, Pepe, David Carmo, Zaidu; Uribe, Eustáquio, Otávio, Galeno; Pepê e Evanilson

Onze do Club Brugge: Mignolet, Odoi, Mechele, Sylla, Meijer; Nielsen, Onyedika; Vanaken; Skov Olsen, Sowah e Jutglà.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Marcano, Veron, Grujic, Rodrigo conceição, Namaso, André Franco, Wendell, Bruno Costa, Toni Martínez, Gonçalo Borges

Suplentes do Club Brugge: Lammens, Sobol, Balanta, Larin, Boyata, Nusa, Yaremchuk, Audoor, Sandra.