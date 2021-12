Derbi Benfica-Sporting, Estádio da Luz, 3 de dezembro 2021 © EPA/RODRIGO ANTUNES

Foi Sarabia quem abriu o marcador, logo aos 8 minutos de jogo. Porro na direita colocou na zona central, Pote viu a desmarcação de Sarabia nas costas da defesa encarnada e o internacional espanhol finalizou com classe para o 0-1.

Já na segunda parte, foi Paulinho que fez o 2-0. Com o Benfica a tentar tudo, o Sporting respondeu de forma letal. Matheus Nunes conduziu em zona central e isolou Paulinho, que finalizou de forma perfeita, picando a bola por cima de Vlachodimos, para delírio dos 2500 adeptos verdes e brancos na Luz.

Pouco depois, aos 78, Matheus Nunes dispara o marcador para 3-0! Ricardo Esgaio lança em profundidade para Matheus Nunes, que corre furiosamente, escapando-se a André Almeida e finalizando para golo.

Mas o Benfica não ficou sem nada, com um grande remate em arco, Pizzi reduziu a diferença a dois minutos do fim do jogo.(90+6).