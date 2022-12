Ouça aqui todas as reações à morte de Pelé na Emissão Especial da TSF

Pelé fica para a história do futebol como o rei da modalidade. Nascido em 23 de outubro de 1940 na cidade Três Corações, em Minas Gerais, foi o único futebolista três vezes campeão do mundo, em 1958, 1962 e 1970, marcou 77 golos nas 92 internacionalizações pela seleção brasileira, tendo alinhado pelo clube brasileiro Santos e pelos norte-americanos do New York Cosmos.

Morreu esta quinta-feira, aos 82 anos, vítima de doença prolongada e depois de vários anos a lutar contra o cancro. Pela Emissão Especial da TSF, esta tarde, passaram nomes como os de Gilberto Madaíl, Luís Castro e Amaral, mas também Patrick Morais de Carvalho, João Malheiro e Luís Mateus, assim como os comentadores João Nuno Coelho, Óscar Botelho, Luís Freitas Lobo e Tomás da Cunha.

Pode ouvir abaixo todas as intervenções, com moderação de Mário Fernando:

Gilberto Madaíl assinala que Pelé é sinónimo de futebol para todas as gerações. 00:00 00:00

Treinador Luís Castro recorda o legado "muito bonito" de Pelé. 00:00 00:00

Pelé era, além de um grande jogador, "um grande atleta", recorda Amaral. 00:00 00:00

"Os Belenenses" foram o primeiro clube português a defrontar Pelé. O presidente do clube, Patrick Morais de Carvalho, recorda na TSF esse pedaço de história. 00:00 00:00

João Malheiro fala da relação de Pelé com Eusébio, a que conseguiu assistir na primeira pessoa. 00:00 00:00

Luís Mateus, jornalista d'A Bola, detalha a dimensão de Pelé na história dos Mundiais. 00:00 00:00

João Nuno Coelho fala do imaginário em torno de Pelé, que se estreou na seleção com 16 anos. 00:00 00:00

Óscar Botelho destaca Pelé como "um craque, um génio". 00:00 00:00

Luís Freitas Lobo: "Outra forma de dizer futebol era dizer Pelé." 00:00 00:00