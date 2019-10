Paciência bisa na vitória do Eintracht Frankfurt frente ao Leverkusen

© EPA

O Eintracht Frankfurt venceu esta sexta-feira na receção ao Bayer Leverkusen por 3-0, em jogo da oitava jornada da Liga alemã de futebol, com dois golos do ponta de lança português Gonçalo Paciência, considerado o homem do jogo.

Foi a primeira vez que Paciência marcou dois golos na 'Bundesliga', o primeiro deles logo aos quatro minutos, ao 'furar' entre os dois centrais do Bayer Leverkusen, servido por Danny da Costa, para bater o guardião visitante.

Aos 17 minutos, Paciência voltou a marcar, desta vez de penálti, num lance em que foi ele próprio a estar na origem do castigo máximo, quando um defesa do Bayer intercetou com a mão a bola rematada pelo avançado português.

De resto, na segunda parte, Paciência voltou a estar em foco, ao assistir o ex-ponta de lança do Sporting Bas Dost para aquele que seria o terceiro golo, mas foi anulado por posição irregular do holandês, que viria também a 'faturar' aos 80 minutos, após assistência do sérvio Kostic.

O internacional português André Silva, que esteve ao serviço da seleção portuguesa nos jogos com Luxemburgo e Ucrânia, do grupo B da fase de qualificação para o Euro2020, nem sequer foi convocado pelo técnico do Eintracht Frankfurt.

Com este triunfo, o Eintracht Frankfurt subiu ao sétimo lugar, com 14 pontos, os mesmos dos terceiro, quarto, quinto e sexto classificados, Bayern Munique, Friburgo, Leipzig e Schalke 04, respetivamente, todos com menos um jogo.