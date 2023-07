Paços de Ferreira e AVS apadrinham regressos de Leiria e Belenenses. Veja o calendário da II Liga

© Gerardo Santos / Global Imagens

A II Liga já tem calendário definido para a temporada 2023/2024. As novidades desta temporada são os regressos de Belenenses e União de Leiria, a estreia do Länk Vilaverdense e a presença do Marítimo, após mais de três décadas na I Liga.

Conheça o calendário completo da II Liga:

- 1.ª Jornada, 13 ago:

Benfica B - Mafra

Nacional - Marítimo

Oliveirense - Feirense

AVS - Belenenses

FC Porto B - Tondela

Académico de Viseu - Länk Vilaverdense

Paços de Ferreira - União de Leiria

Santa Clara - Torreense

Penafiel - Leixões

- 2.ª Jornada, 20 ago:

Länk Vilaverdense - Oliveirense

Torreense - Nacional

União de Leiria - Benfica B

Marítimo - AVS

Leixões - Santa Clara

Tondela - Académico de Viseu

Belenenses - FC Porto B

Mafra - Paços de Ferreira

Feirense - Penafiel

- 3.ª Jornada, 27 ago:

Académico de Viseu - Feirense

Nacional - Leixões

FC Porto B - União de Leiria

Belenenses - Mafra

Benfica B - Marítimo

Santa Clara - Länk Vilaverdense

AVS - Torreense

Oliveirense - Penafiel

Paços de Ferreira - Tondela

- 4.ª Jornada, 03 set:

Länk Vilaverdense - Nacional

Leixões - Benfica B

Tondela - Belenenses

Torreense - Oliveirense

União de Leiria - AVS

Penafiel - Académico de Viseu

Marítimo - Paços de Ferreira

Feirense - Santa Clara

Mafra - FC Porto B

- 5.ª Jornada, 17 set:

Tondela - Mafra

Nacional - Feirense

Belenenses - União de Leiria

FC Porto B - Marítimo

Benfica B - Torreense

Santa Clara - Penafiel

AVS - Länk Vilaverdense

Oliveirense - Académico de Viseu

Paços de Ferreira - Leixões

- 6.ª Jornada, 01 out:

Penafiel - Nacional

Länk Vilaverdense - Benfica B

Torreense - Belenenses

Académico de Viseu - AVS

Marítimo - Mafra

Leixões - FC Porto B

União de Leiria - Tondela

Oliveirense - Santa Clara

Feirense - Paços de Ferreira

- 7.ª Jornada, 08 out:

Belenenses - Marítimo

Tondela - Leixões

Mafra - União de Leiria

Benfica B - Feirense

Nacional - Oliveirense

Santa Clara - Académico de Viseu

FC Porto B - Torreense

AVS - Penafiel

Paços de Ferreira - Länk Vilaverdense

- 8.ª Jornada, 29 out:

Académico de Viseu - Nacional

Santa Clara - Benfica B

Oliveirense - União de Leiria

Feirense - AVS

Penafiel - Mafra

Leixões - Belenenses

Torreense - Paços de Ferreira

Länk Vilaverdense - FC Porto B

Marítimo - Tondela

- 9.ª Jornada, 05 nov:

Nacional - Santa Clara

FC Porto B - Feirense

Mafra - Leixões

Belenenses - Länk Vilaverdense

União de Leiria - Marítimo

AVS - Oliveirense

Tondela - Torreense

Benfica B - Penafiel

Paços de Ferreira - Académico de Viseu

- 10.ª Jornada, 12 nov:

Länk Vilaverdense - Tondela

Académico de Viseu - Benfica B

Nacional - União de Leiria

Santa Clara - AVS

Torreense - Mafra

Penafiel - FC Porto B

Leixões - Marítimo

Oliveirense - Paços de Ferreira

Feirense - Belenenses

- 11.ª Jornada, 18 nov:

Belenenses - Penafiel

Paços de Ferreira - Santa Clara

Tondela - Feirense

União de Leiria - Leixões

Benfica B - Oliveirense

FC Porto B - Académico de Viseu

Mafra - Länk Vilaverdense

AVS - Nacional

Marítimo - Torreense

- 12.ª Jornada, 03 dez:

Torreense - Leixões

Länk Vilaverdense - União de Leiria

Académico de Viseu - Belenenses

Nacional - Paços de Ferreira

Penafiel - Tondela

AVS - Benfica B

Feirense - Mafra

Oliveirense - FC Porto B

Santa Clara - Marítimo

- 13.ª Jornada, 10 dez:

FC Porto B - AVS

Leixões - Feirense

Belenenses - Oliveirense

Tondela - Santa Clara

União de Leiria - Torreense

Paços de Ferreira - Penafiel

Mafra - Académico de Viseu

Benfica B - Nacional

Marítimo - Länk Vilaverdense

- 14.ª Jornada, 17 dez:

Académico de Viseu - Torreense

Länk Vilaverdense - Leixões

Penafiel - União de Leiria

Oliveirense - Mafra

Benfica B - Tondela

AVS - Paços de Ferreira

Feirense - Marítimo

Nacional - Belenenses

Santa Clara - FC Porto B

- 15.ª Jornada, 29 dez:

Tondela - Oliveirense

FC Porto B - Nacional

Paços de Ferreira - Benfica B

União de Leiria - Feirense

Mafra - AVS

Torreense - Länk Vilaverdense

Leixões - Académico de Viseu

Belenenses - Santa Clara

Marítimo - Penafiel

- 16.ª Jornada, 07 jan:

Benfica B - Belenenses

Oliveirense - Marítimo

Académico de Viseu - União de Leiria

Nacional - Tondela

Penafiel - Länk Vilaverdense

Santa Clara - Mafra

AVS - Leixões

Feirense - Torreense

Paços de Ferreira - FC Porto B

- 17.ª Jornada, 14 jan:

Länk Vilaverdense - Feirense

Torreense - Penafiel

FC Porto B - Benfica B

Tondela - AVS

União de Leiria - Santa Clara

Mafra - Nacional

Leixões - Oliveirense

Belenenses - Paços de Ferreira

Marítimo - Académico de Viseu

- 18.ª Jornada, 21 jan:

Mafra - Benfica B

Marítimo - Nacional

Feirense - Oliveirense

Belenenses - AVS

Tondela - FC Porto B

Länk Vilaverdense - Académico de Viseu

União de Leiria - Paços de Ferreira

Torreense - Santa Clara

Leixões - Penafiel

- 19.ª Jornada, 28 jan:

Oliveirense - Länk Vilaverdense

Nacional - Torreense

Benfica B - União de Leiria

AVS - Marítimo

Santa Clara - Leixões

Académico de Viseu - Tondela

FC Porto B - Belenenses

Paços de Ferreira - Mafra

Penafiel - Feirense

- 20.ª Jornada, 04 fev:

Feirense - Académico de Viseu

Leixões - Nacional

União de Leiria - FC Porto B

Mafra - Belenenses

Marítimo - Benfica B

Länk Vilaverdense - Santa Clara

Torreense - AVS

Penafiel - Oliveirense

Tondela - Paços de Ferreira

- 21.ª Jornada, 11 fev:

Nacional - Länk Vilaverdense

Benfica B - Leixões

Belenenses - Tondela

Oliveirense - Torreense

AVS - União de Leiria

Académico de Viseu - Penafiel

Paços de Ferreira - Marítimo

Santa Clara - Feirense

FC Porto B - Mafra

- 22.ª Jornada, 18 fev:

Mafra - Tondela

Feirense - Nacional

União de Leiria - Belenenses

Marítimo - FC Porto B

Torreense - Benfica B

Penafiel - Santa Clara

Länk Vilaverdense - AVS

Académico de Viseu - Oliveirense

Leixões - Paços de Ferreira

- 23.ª Jornada, 25 fev:

Nacional - Penafiel

Benfica B - Länk Vilaverdense

Belenenses - Torreense

AVS - Académico de Viseu

Mafra - Marítimo

FC Porto B - Leixões

Tondela - União de Leiria

Santa Clara - Oliveirense

Paços de Ferreira - Feirense

- 24.ª Jornada, 03 mar:

Marítimo - Belenenses

Leixões - Tondela

União de Leiria - Mafra

Feirense - Benfica B

Oliveirense - Nacional

Académico de Viseu - Santa Clara

Torreense - FC Porto B

Penafiel - AVS

Länk Vilaverdense - Paços de Ferreira

- 25.ª Jornada, 10 mar:

Nacional - Académico de Viseu

Benfica B - Santa Clara

União de Leiria - Oliveirense

AVS - Feirense

Mafra - Penafiel

Belenenses - Leixões

Paços de Ferreira - Torreense

FC Porto B - Länk Vilaverdense

Tondela - Marítimo

- 26.ª Jornada, 17 mar:

Santa Clara - Nacional

Feirense - FC Porto B

Leixões - Mafra

Länk Vilaverdense - Belenenses

Marítimo - União de Leiria

Oliveirense - AVS

Torreense - Tondela

Penafiel - Benfica B

Académico de Viseu - Paços de Ferreira

- 27.ª Jornada, 30 mar:

Tondela - Länk Vilaverdense

Benfica B - Académico de Viseu

União de Leiria - Nacional

AVS - Santa Clara

Mafra - Torreense

FC Porto B - Penafiel

Marítimo - Leixões

Paços de Ferreira - Oliveirense

Belenenses - Feirense

- 28.ª Jornada, 07 abr:

Penafiel - Belenenses

Santa Clara - Paços de Ferreira

Feirense - Tondela

Leixões - União de Leiria

Oliveirense - Benfica B

Académico de Viseu - FC Porto B

Länk Vilaverdense - Mafra

Nacional - AVS

Torreense - Marítimo

- 29.ª Jornada, 14 abr:

Leixões - Torreense

União de Leiria - Länk Vilaverdense

Belenenses - Académico de Viseu

Paços de Ferreira - Nacional

Tondela - Penafiel

Benfica B - AVS

Mafra - Feirense

FC Porto B - Oliveirense

Marítimo - Santa Clara

- 30.ª Jornada, 21 abr:

AVS - FC Porto B

Feirense - Leixões

Oliveirense - Belenenses

Santa Clara - Tondela

Torreense - União de Leiria

Penafiel - Paços de Ferreira

Académico de Viseu - Mafra

Nacional - Benfica B

Länk Vilaverdense - Marítimo

- 31.ª Jornada, 28 abr:

Torreense - Académico de Viseu

Leixões - Länk Vilaverdense

União de Leiria - Penafiel

Mafra - Oliveirense

Tondela - Benfica B

Paços de Ferreira - AVS

Marítimo - Feirense

Belenenses - Nacional

FC Porto B - Santa Clara

- 32.ª Jornada, 05 mai:

Oliveirense - Tondela

Nacional - FC Porto B

Benfica B - Paços de Ferreira

Feirense - União de Leiria

AVS - Mafra

Länk Vilaverdense - Torreense

Académico de Viseu - Leixões

Santa Clara - Belenenses

Penafiel - Marítimo

- 33.ª Jornada, 12 mai:

Belenenses - Benfica B

Marítimo - Oliveirense

União de Leiria - Académico de Viseu

Tondela - Nacional

Länk Vilaverdense - Penafiel

Mafra - Santa Clara

Leixões - AVS

Torreense - Feirense

FC Porto B - Paços de Ferreira

- 34.ª Jornada, 19 mai:

Feirense - Länk Vilaverdense

Penafiel - Torreense

Benfica B - FC Porto B

AVS - Tondela

Santa Clara - União de Leiria

Nacional - Mafra

Oliveirense - Leixões

Paços de Ferreira - Belenenses

Académico de Viseu - Marítimo