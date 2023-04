Manutenção e título em discussão. Paços de Ferreira 0-0 FC Porto (1.ª parte)

Sérgio Conceição © Ivan Del Val/Global Imagens

O FC Porto vai procurar a quarta vitória consecutiva na I Liga portuguesa de futebol na visita ao Paços de Ferreira, na 29.ª jornada, de modo a manter o segundo lugar e a pressão no líder Benfica.

O aflito Paços de Ferreira também procura pontuar, de forma a manter-se na luta por uma vaga na próxima edição da I Liga. Neste momento, os castores são penúltimos, com menos oito pontos do que o Marítimo, a primeira equipa acima dos lugares de despromoção direta.

Sérgio Conceição fez apenas uma alteração na equipa em relação à partida frente ao Santa Clara, com o regresso de Evanilson à titularidade e a saída de Eustáquio. Otávio faz parelha com Uribe no miolo do terreno.

Onze do Paços de Ferreira: Vekic, Delgado, Lima, Ferigra, Antunes, Rui Pires, Holsgrove, Luiz Carlos, Uilton, Gaitán e Guedes.

Onze do FC Porto: Diogo Costa, Manafá, Pepe, Marcano, Wendell, Uribe, Otávio, Pepê, Galeno, Taremi e Evanilson.

Suplentes do Paços de Ferreira: Zé Oliveira, Pedro Ganchas, Thomas, Fábio Gomes, Tiago, Bastos, Jorge Silva, Mauro Couto e Paulo Bernardo.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Veron, Zaidu, Gruijc, Namaso, André Franco, Toni Martínez e Eustáquio