Veja os três golos do jogo. Paços 1-2 FC Porto (intervalo)

Numa tarde de primavera, o Estádio da Mata Real, na capital do Móvel, encheu-se para a receção do Paços de Ferreira ao líder do campeonato, FC Porto.

Depois da vitória na quarta-feira em Alvalade, os dragões entraram em campo, com algumas alterações na equipa, com destaque para a presença de João Mário e Wendell nas laterais e de Otávio e Pepê no apoio ao ataque.

A formação orientada por Sérgio Conceição entrou a todo o gás no encontro, com muita dinâmica entre o meio campo e os flancos. Aos 10 minutos, surgiu o primeiro lance de perigo junto à baliza pacense. Taremi recebeu um lançamento longo, entrou na área e tentou servir Evanislon, mas a bola sofreu um desvio e os castores respiraram de alívio.

Pepê encosta para o primeiro da partida ⚽@FCPorto | @25pepe_ #sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugal #ligaportugalbwin #fcporto #FCP #fcpacosdeferreira #pacosdeferreira #FCPF #FCPFFCP #Pepe pic.twitter.com/TLfLfO00ap - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) March 6, 2022

O golo surgiu com naturalidade aos 18 minutos. Face à passividade da defesa pacense, que perdeu a bola para Vitinha. O médio português picou a bola para Taremi que fintou o guardião André Ferreira. O iraniano deu a bola a Wendell que descobriu Pepê no segundo poste, tendo brasileiro finalizado de cabeça.

Antunes Juan Delgado = ⚽ Acreditou e marcou!@fcpf #sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugal #ligaportugalbwin #fcporto #FCP #fcpacosdeferreira #pacosdeferreira #FCPF #FCPFFCP #JuanDelgado pic.twitter.com/MazBhMYcGf - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) March 6, 2022

Após o golo, os dragões abrandaram o ritmo e viram o Paços a empatar o jogo em cima da meia hora. O internacional português Antunes levantou a cabeça e centrou de pé esquerdo para a área. A defesa portista mostrou passividade e, ao segundo posto, Juan Delgado rematou e a bola sofreu um desvio em Diogo Costa, restabelecendo a igualdade no marcador.

Mas os dragões não perderam tempo e responderam em três toques. Otávio descaído para a esquerda viu a fuga de Taremi, que foi à linha e assistiu Evanilson para o segundo golo azul e branco na Mata Real. Logo a seguir, Uribe mostrou toda a sua qualidade, desequilibrando e aprofundando as dificuldades da defesa pacense.

O colombiano, numa jogada de insistência pelo lado direito do ataque portista, foi à linha e cruzou para a marca de penálti, onde apareceu Pepê a cabecear ligeiramente por cima da baliza da equipa de Sérgio Conceição.

Onze do Paços de Ferreira: André Ferreira; Fernando Fonseca, Baixinho, Maracás, Antunes; Luiz Carlos, Djaló, Nuno Santos; Lucas Silva, Delgado; Denilson.

Suplentes: Vekic, Luís Bastos, Pedro Ganchas, Nuno Lima, Rui Pires, Diaby, Nico Gaitán, Uilton e Adrián Butzke

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Mbemba, Wendell; Uribe, Otávio, Vitinha; Pepê, Evanilson, Taremi.

Suplentes: Marchesín, Fábio Cardoso, Francisco Conceição, Zaidu, Galeno, Grujic, Bruno Costa, Toni Martínez e Fábio Vieira