Um autogolo caricato, um golaço e um golo dito normal. Foi assim que o Sporting goleou o Paços de Ferreira por 4-0 e aproximou-se do terceiro lugar. Os três pontos colocam os leões a quatro do SC Braga, quando faltam três jogos para terminar o campeonato.

Marafona, de forma estranha, abriu o marcador na baliza errada, enquanto Nuno Santos, com um belíssimo chapéu, Francisco Trincão e Chermiti fecharam o resultado.

Pela frente, o conjunto 'leonino' terá pela frente um Paços de Ferreira que segue em zona de despromoção, no 17.º lugar, embora ainda acalente esperanças de se manter no escalão principal.

O Sporting teve duas grandes chances logo nos primeiros minutos, mas o golo surgiu de forma caricata. Luiz Carlos tentou atrasar a bola para Marafona, mas para o sítio onde o guarda-redes não estava. A bola bateu no poste da baliza e em Marafona antes de entrar na baliza.

Aos 33 minutos, bola na profundidade para Nuno Santos e o ala do Sporting, com muita classe, faz o chapéu a Marafona para o 2-0.

O intervalo chegou com o Sporting em vantagem e ainda mais em vantagem ficou aos 62'. Trincão recebeu a bola à entrada da área, rodou sobre um defesa pacense e disparou para o fundo das redes de Marafona.

No último lance do jogo, Chermiti, que tinha entrado durante a segunda parte, ainda foi a tempo de fechar as contas e transformar o resultado em goleada.

A partida terminou com 4-0 no marcador favorável aos leões. Com este resultado, o Sporting chega mais perto do terceiro lugar detido pelo SC Braga, estando agora a quatro pontos, quando falta três partidas por jogar no campeonato.

Onze do Paços de Ferreira: Marafona, Delgado, Nuno Lima, Maracás, Bastos, Holsgrove, Luiz Carlos, Paulo Bernardo, Uilton, Gaitán e Guedes.

Onze do Sporting: Adán, Diomande, Coates, Inácio, Bellerín, Ugarte, Morita, Nuno Santos, Pedro Gonçalves, Trincão e Edwards.

Suplentes do Paços de Ferreira: Vekic, Thomas, Butzke, Tiago, Jorge Silva, Ferigra, Rui Pires, João Vigário e Mauro Couto.

Suplentes do Sporting: Israel, Matheus Reis, Neto, Rochinha, Paulinho, Tanlongo, Arthur, Esgaio e Chermiti.