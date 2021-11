Leões tentam igualar FC Porto. Paços de Ferreira 0-0 Sporting (1.ª parte)

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

O campeão nacional em título, Sporting, visita este domingo o FC Paços de Ferreira em jogo da 11.ª jornada da Primeira Liga de futebol. Os leões contam 26 pontos na tabela classificativa e são segundos classificados, enquanto os pacenses estão no 11.º lugar com 11 pontos.

Bastou um minuto na Mata Real para haver ameaça de golo do Sporting. Os leões entraram em campo com vontade de responder à vitória do FC Porto nos Açores e criaram perigo desde muito cedo, num autêntico sufoco à grande área pacense.

Onze do Paços de Ferreira: André Ferreira, Jorge Silva,​Flávio Ramos, Maracás, ​​​​​​Antunes, Eustáquio, Delgado, Nuno Santos, Luiz Carlos, Lucas Silva e João Pedro

Onze do Sporting: Adán, Gonçalo Inácio, Coates, Matheus Reis, Esgaio, Palhinha, Matheus Nunes, Nuno Santos, Pote, Sarabia e Paulinho

O jogo é arbitrado por Luís Godinho, assistido por Rui Teixeira e Valter Rufo. No VAR está Vasco Santos.

Suplentes do Paços de Ferreira: Vekic, Nuno Lima, Hélder, Ibrahim, Uílton, Deni Jr., Matchoi, Rui Pires e Fernando

Suplentes do Sporting: Virgínia, Feddal, Tabata, Jovane, Ugarte, Vinagre, Tiago Tomás, Bragança e Gonçalo Esteves