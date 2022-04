Os jogadores do Paços de Ferreira festejam após a equipa marcar golo contra o Marítimo © Rui Manuel Farinha/Lusa

O Paços de Ferreira venceu este sábado na receção ao Marítimo por 2-0, em jogo da 29.ª jornada da I Liga de futebol, ascendendo ao sétimo lugar da prova.

Os pacenses, que voltaram às vitórias após a derrota (2-0) na última ronda em Alvalade, chegaram ao intervalo já a vencer por duas bolas, depois dos golos do espanhol Adrian Butzke, aos nove minutos, e de Nuno Santos, aos 29, frente a um Marítimo que somou o quarto jogo sem vencer.

Com esta vitória, o Paços de Ferreira ascendeu à sétima posição, com 36 pontos, enquanto o Marítimo é nono, com 33.