Paços de Ferreira vence Moreirense e garanta vaga da Taça da Liga

O Paços de Ferreira venceu esta terça-feira na visita ao Moreirense por 1-0, em jogo em atraso da sétima jornada da I Liga Portuguesa de futebol, garantindo a última vaga na Taça da Liga.

Um golo do brasileiro Douglas Tanque, aos 10 minutos, garantiu o triunfo do Paços de Ferreira, que com os três pontos subiu ao quinto lugar do campeonato, com 14 pontos, enquanto o Moreirense está em 12.º com oito pontos.

O Paços de Ferreira, que somou a terceira vitória consecutiva no campeonato, está assim apurado para a Taça da Liga, enquanto o Moreirense vai em três derrotas seguidas na I Liga.