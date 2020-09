Pai de Messi assume saída do FC Barcelona. "Continuar? Difícil"

Jorge Messi é pai e agente do jogador argentino © Luis Gene/AFP

O pai de Lionel Messi está na Catalunha para negociar com o FC Barcelona o futuro do avançado argentino. Questionado pelos jornalistas, sem adiantar pormenores, Jorge Messi assume que a continuidade do filho na capital catalã é "difícil, difícil".

Jorge Messi, que também é o agente do avançado, está em Barcelona para reunir com a direção do clube, e acertar os pormenores da desvinculação do argentino. O presidente do FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, já fez saber que Messi só sairá pelo valor da cláusula de rescisão: 700 milhões de euros.

No lote de principais interessados na contratação do jogador, o Manchester City parece ser o que mais desperta a atenção de Lionel Messi. O argentino quer voltar a trabalhar com Pep Guardiola, mas o pai do jogador garante que "não falou" com o treinador espanhol.

Lionel Messi falhou o arranque da temporada no FC Barcelona, não fez os testes médicos e faltou ao primeiro treino do novo treinador Ronald Koeman.

O jogador argentino quer rescindir "unilateralmente" contrato com o FC Barcelona, decisão comunicado ao clube a 25 de agosto. As especulações sobre uma possível saída de Messi multiplicaram-se depois da derrota dos catalães frente ao Bayern de Munique por 8-2 nos quartos de final da Liga dos Campeões.