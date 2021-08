Pai de Messi confirma transferência para o PSG

Lionel Messi com o pai, Jorge Messi © AFP

O pai e representante do futebolista internacional argentino Lionel Messi confirmou, esta terça-feira, que o filho, que recentemente deixou o FC Barcelona, vai assinar contrato com os franceses do Paris Saint-Germain.

À chegada ao aeroporto El Prat, em Barcelona, Jorge Messi respondeu com um lacónico "sim" quando foi questionado pelos jornalistas sobre se o filho, de 34 anos, irá assinar esta terça-feira pelo clube francês, no qual alinha o internacional português Danilo Pereira.

Lionel Messi, que no domingo confirmou a saída do FC Barcelona, clube que representou durante 21 anos, foi visto com a família no aeroporto El Prat e é esperado ao início da tarde em Paris.

Na quinta-feira, o 'Barça' anunciou a saída de Messi, divulgando que, "por razões económicas e estruturais", não era possível inscrever o jogador na Liga espanhola, já que o clube não conseguiria cumprir o 'fair play' financeiro.

Um dia depois, foi a vez de o presidente do clube, Joan Laporta, explicar que renovar com Messi seria "colocar em risco" o futuro do clube catalão, que, disse, estar "acima de qualquer jogador, inclusive do melhor do mundo".