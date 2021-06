© Tolga Bozoglu/AFP

Por Lusa 16 Junho, 2021 • 19:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O País de Gales venceu esta quarta-feira a Turquia por 2-0, em encontro da segunda jornada do Grupo A do Euro 2020 de futebol, disputado em Baku, no Azerbaijão, ficando mais perto dos oitavos de final.

Num jogo arbitrado pelo português Artur Soares Dias, Aaron Ramsey, aos 42 minutos, e Connor Roberts, aos 90+5, marcaram os tentos dos galeses, após assistências de Gareth Bale, que, aos 61, desperdiçou uma grande penalidade.

Os galeses, que tinham empatado 1-1 na estreia com a Suíça, passaram a somar quatro pontos, contra três da Itália, que começou com um 3-0 à Turquia e defronta ainda hoje os helvéticos.