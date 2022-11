País mais rico do mundo tem um salário mínimo baixo. Mundial está quase a começar no Catar

Todos os anos, milhares de asiáticos migram para o Catar em busca de melhores condições de vida. O Catar oferece a essas condições a essas pessoas, mas não para uma vida digna. Apenas para sobreviverem.

Aqui em Doha, há uma grande mistura de nacionalidades. Nas ruas, para além dos poucos cataris, vêem-se paquistaneses, indianos, nepaleses, bengaleses, enfim, muitos povos asiáticos. Eles vêm para o Catar, à procura de trabalho. É um país que tem várias ofertas de emprego disponíveis para essas pessoas, embora sejam precários, esses postos de trabalho.

Há um salário mínimo no Catar - é de 1000 reais cataris - isto ronda os 260€. É, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, o país mais rico do mundo, porém o salário mínimo é muito baixo para os preços praticados no centro de Doha. Por isso, essas pessoas vivem, sobretudo, nos arredores da cidade ou em bairros mais pobres. E atenção, este salário mínimo apenas foi colocado em prática o ano passado, devido a pressão da FIFA, que vem fazendo essa pressão desde que o Catar soube que ia organizar o Mundial. Antes, não havia salário mínimo neste país.

E para essas pessoas mais pobres, com trabalhos mais precários, há uma condicionante adicional: só podem trazer a restante família para o Catar, se tiverem um salário mínimo de 2500€. No entanto, o Catar continua a receber, todos os anos, milhares de imigrantes dessa natureza, porque essas pessoas, muitas vezes, estão desesperadas para saíram dos seus países, em busca de melhores condições de vida, ou pior, de condições que lhes permitam sobreviver. Por isso, os trabalhos mais precários que essas pessoas aceitam é uma condição de sobrevivência e, todas elas, veem-se por satisfeitas por viveram no Catar e terem um emprego.

Não há sem abrigos no Catar. É ilegal estar neste país sem ter um emprego. De resto, a percentagem de crime é muito baixa, um roubo a uma loja, por exemplo, resulta na deportação do autor do crime.