Países Baixos e Senegal vencem e garantem presença nos oitavos do Mundial

As seleções dos Países Baixos e do Senegal venceram, respetivamente, o Catar e o Equador esta tarde e garantiram a passagem aos oitavos de final do Mundial do Catar.

Nos dois últimos jogos do Grupo A, os neerlandeses venceram os anfitriões - que já estavam eliminados - por 2-0, com golos de Gakpo e Frenkie de Jong, garantindo o primeiro lugar do grupo, com sete pontos.

Já o Senegal bateu o Equador por 2-1, com golos de Sarr e Koulibaly, que depois de mais de 60 jogos pela seleção do seu país, marcou pela primeira vez. Caicedo fez o tento sul-americano, mas não evitou a derrota.

Com este resultado, o Senegal garante seis pontos e o segundo lugar do grupo.

Os apurados pelo Grupo A ficam agora à espera da classificação final do Grupo B, que também fica decidida esta terça-feira. Para já, Inglaterra lidera com quatro pontos, seguida do Irão com três, dos Estados Unidos com dois e do País de Gales, com um.

