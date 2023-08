Países Baixos goleiam Vietname e seguem para os oitavos do Mundial feminino

© Sanka Vidanagama/AFP

Os Países Baixos, finalistas vencidos em 2019, qualificaram-se esta terça-feira para os 'oitavos' do Mundial feminino de futebol de 2023, ao golearem o Vietname (7-0) e ficarem no topo do Grupo E, do qual foi arredado Portugal.

No Estádio Forsyth Barr, em Dunedin, na Nova Zelândia, os golos de Lieke Martens (oito minutos), Katja Snoeijs (11), Esmee Brugts (18 e 57), Jill Roord (23 e 83) e Danielle van de Donk (45) fixaram o resultado mais desnivelado da nona edição da prova, refletindo a distância entre a nona e a 32.ª classificada do ranking da FIFA, que já estava eliminada.

Os Países Baixos acabaram a 'poule' no primeiro lugar, com sete pontos, dois acima dos Estados Unidos, atuais bicampeões e recordistas de troféus, com quatro, que empataram à mesma hora com Portugal (0-0), em Auckland, e também acedem aos oitavos de final.

Na sua primeira presença em Mundiais, as 'navegadoras' ficaram no terceiro posto, com quatro pontos, contra nenhum do também estreante Vietname, último, estando ambos de fora da próxima fase, na qual as norte-americanas devem encarar a Suécia, líder isolada do Grupo E, e as neerlandesas poderão cruzar-se com Itália, África do Sul ou Argentina.

Focados em inverter os dois golos de desvantagem face aos Estados Unidos, os Países Baixos entraram intensos e adiantaram-se ao oitavo minuto, quando Dominique Janssen lançou à distância Lieke Martens, que fez a bola sobrevoar a guarda-redes Thi Kim Tran.

Katja Snoeijs, isolada em zona frontal por Danielle van de Donk, aos 11 minutos, Esmee Brugts, com um remate em arco, aos 18, e Jill Roord, ao corresponder ao cruzamento de Janssen pela esquerda, aos 23, conferiram maior expressão à supremacia neerlandesa.

Desnorteado com esses quatro golos sofridos em apenas um quarto de hora, o Vietname ganhou fôlego com o progressivo abrandamento dos Países Baixos, mas permitiria o 5-0 perto do intervalo, numa recarga de van de Donk ao pontapé de Roord travado por Tran.

Essa margem folgada, aliada ao 'nulo' entre Portugal e Estados Unidos, levou o conjunto de Andries Jonker para uma segunda etapa mais pausada, que ocasionou outro 'disparo' certeiro de longe de Brugts, aos 57 minutos, antecedido de um remate de Roord à trave.

Nhu Huynh, avançada do Länk Vilaverdense, da Liga portuguesa, entrou na última meia hora, mas foi incapaz de aproximar o Vietname do primeiro golo em Mundiais, vendo, no lado oposto, Martens 'faturar' em posição irregular e Roord a fechar a 'avalanche', aos 83 minutos, assistida por Stefanie van der Gragt, após um livre de Janssen no meio-campo.