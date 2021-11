Pako Ayestaran © Miguel Pereira/Global Imagens

Pako Ayestarán vai falhar o jogo com o Sporting. O treinador do Tondela acusou positivo à Covid-19 e não vai estar no banco de suplentes no jogo de domingo em Alvalade.

O treino desta sexta-feira já foi orientado pelo treinador adjunto Joshe Viela, que confirmou que vai ser ele a dirigir a equipa e garantiu que os jogadores do Tondela conhecem bem as ideias do treinador principal.

O Sporting - Tondela vai ser jogado no domingo às 18h00.