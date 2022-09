Palhinha marca na vitória do Fulham sobre o Nottingham Forest

© AFP (arquivo)

O Fulham, de Marco Silva, venceu esta sexta-feira em Nottingham Forest, por 3-2, e subiu provisoriamente ao sexto lugar da Liga inglesa de futebol, num encontro em João Palhinha esteve em destaque, no arranque da oitava jornada.

Após a interrupção devido à morte da Rainha Isabel II, a Premier League regressou com o médio internacional português, que foi titular nos londrinos, a ser determinante no triunfo do Fulham, assinando um golo e uma assistência, já depois do avançado nigeriano Awoniyi ter dado vantagem à equipa da casa, aos 11 minutos, resultado que se manteve até ao intervalo.

Na segunda parte, o holandês Tete refez a igualdade, aos 54 minutos, e pouco depois, aos 57, Palhinha protagonizou a reviravolta com um excelente remate de primeira de fora da área. Aos 60, o antigo jogador do Sporting assistiu Reed, deixando subitamente o Fulham confortável na frente.

Contudo, antes do final da partida, aos 77 minutos, O'Brien reduziu a diferença e deu alguma esperança ao Nottingham Forest, mas o Fulham acabou por confirmar o triunfo, num duelo entre emblemas que subiram esta época ao principal escalão inglês.

Com este triunfo, a formação de Marco Silva subiu à condição ao sexto lugar, com 11 pontos, a um do Manchester United, quinto, e mais um do que o Chelsea, sétimo.

Por seu lado, o Nottingham Forest, que bateu o recorde de contratações da Premier League numa única temporada (22), sofreu a quarta derrota seguida e segue no 19.º e penúltimo lugar com apenas quatro pontos.

O histórico clube inglês gastou mais de 150 milhões de euros em novos jogadores, o seu maior investimento de sempre.

No outro jogo do dia, o Aston Villa recebeu e bateu o Southampton, por 1-0, com um golo de Jacob Ramsey, aos 41 minutos, resultado que deixa para já a formação de Birmingham fora dos lugares de despromoção.