Sporting perde nos penáltis e o Palma é campeão europeu na estreia na Champions de futsal

Por Rui Oliveira Costa 07 Maio, 2023 • 18:19

O Sporting perdeu este domingo com o Palma nos penáltis e falharam a conquista da Liga dos Campeões de futsal

Rivillos abriu o marcador na primeira parte, mas, na segunda, Zicky empatou a partida. Nos penáltis, apenas Pany Varela falhou e os espanhóis conquistaram o título europeu.

Os leões, campeões em 2018/19 e 2020/21, afastaram na sexta-feira os belgas do Anderlecht, por 7-1, nas meias-finais, fase em que os espanhóis do Palma Futsal, anfitriões da prova, bateram o Benfica, por 4-3.

A equipa espanhola entrou melhor na partida, com várias oportunidades de golo nos primeiros minutos de jogo. Guitta ia impedindo que as redes balançassem.

O Sporting cresceu a partir dos três minutos e tentou chegar à baliza contrária. Num livre, Merlim rematou para a defesa de Luan Muller.

Aos seis minutos, Hugo Neves surgiu isolado, mas não conseguiu bater Muller.

O Palma voltou a assustar no minuto seguinte. Mancuso, de frente para a baliza, rematou para nova defesa de Guitta.

O guarda-redes aproveitava os remates do adversário para brilhar. Cainan apareceu em boa posição e rematou para uma grande intervenção de Guitta.

E também teve de ser Guitta a criar perigo na frente. A criar superioridade numérica no ataque, o guarda-redes do Sporting disparou rasteiro, mas a bola saiu ligeiramente ao lado.

A seis minutos do final da primeira parte, Muller imitou Guitta a ir para o ataque, tirou vários jogadores do caminho e serviu Rivillos para o primeiro golo do jogo.

Rivillos coloca o Palma na frente



@UEFAFutsal | @PalmaFutsal 1 x 0 @SCPModalidades #FutsalELEVEN pic.twitter.com/W1hdIhRL6m - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) May 7, 2023

O Sporting só voltou a assustar no último minutos, mas em duas ocasiões. Primeiro, João Matos rematou de longe para defesa do guarda-redes. A seguir, Luan Brito evitou o golo de Cavinato num momento em que Guitta voltou a subir ao ataque. Na melhor, Luan Brito defende para a frente uma reposição lateral e a bola sobrou para Zicky, muito perto, a permitir nova defesa do guarda-redes dos espanhóis.

Na segunda parte, o Sporting voltou a ter uma grande oportunidade de golo. Bola parada e o esférico chegou a Cavinato que rematou ao poste.

O mesmo poste não queria que o Sporting empatasse. Pouco depois foi Pauleta a rematar, mas a bola foi embater no ferro.

Com sete minutos para jogar, lá chega o golo leonino. Canto para os leões, Cavinato remata torto, mas a bola sobra para Zicky que, de calcanhar, faz o empate.

ZICKY VAMOS



@UEFAFutsal | @PalmaFutsal 1 x 1 @SCPModalidades #FutsalELEVEN pic.twitter.com/KPxFTMEl3z - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) May 7, 2023

Passados dois minutos, bola longa de Guitta para Sokolov, de costas para a baliza, vira-se e remata para o golo. Contudo, depois de ver as imagens do VAR, a equipa de arbitragem anulou o lance por falta do atleta do Sporting.

Com três minutos para jogar, Guitta voltou a subir e a rematar, mas a bola ficou ao alcance de Chaguinha que, sem guarda-redes, remata de longe, mas acerta no poste.

No último minuto, o Palma arriscou o cinco para quatro, com guarda-redes avançado.

A primeira parte do prolongamento foi bastante dividida, mas com o Sporting a conseguir ser mais perigoso junto da baliza adversária. Na segunda, o Palma voltou a aparecer com guarda-redes avançado.

Guitta ainda assustou os espanhóis ao introduzir a bola na baliza, mas arremessada com mão, por isso não contou.

Não houve golos no prolongamento e a Liga dos Campeões de futsal acabou por ser decidida nos penáltis.

Aí, Cavinato, Paçó e Erick marcaram e Pany Varela falhou para o Sporting. Do lado do Palma, Tayebi, Cainan, Cleber, Rivillos e Marlon marcaram e, assim, os espanhóis conquistaram a Liga dos Campeões de futsal.

Cinco do Palma: Luan Muller, Chaguinha, Rojas, Francisco Tomaz e Cainan.

Cinco do Sporting: Guitta, Erick, João Matos, Cavinato e Alex Merlim.

Suplentes do Palma: Barrón, Mancuso, Marlon, Rivillos, Oledghobad, Tayebi, Cleber, Saldise e Fabinho.

Suplentes do Sporting: Bernardo Paçó, Diogo Santos, Tomás Paçó, Zicky, Neves, Pauleta, Sokolov, Pany Varela e Esteban.