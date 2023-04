Palmeiras conquista primeiro triunfo na Libertadores. Botafogo vence 4-0 na Sul-americana

O Palmeiras venceu 2-1 frente ao Cerro Porteño © Sebastiao Moreira/EPA

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, conquistou na quinta-feira a primeira vitória na Taça Libertadores de futebol de 2023, ao impor-se 2-1 ao Cerro Porteño, tal como o Botafogo, orientado por Luís Castro, na Taça Sul-americana.

Em São Paulo, na segunda jornada do Grupo C, a equipa paraguaia chegou ao intervalo a vencer por 1-0, graças ao golo marcado por Damian Bobadilla, aos cinco minutos, mas o campeão brasileiro deu a volta ao resultado na segunda parte, com tentos de Gustavo Gomez, aos 64, e Rafael Navarro, aos 76.

O Palmeiras, que venceu a mais importante prova sul-americana de clubes em 2020 e 2021, sob o comando de Abel Ferreira, tinha perdido na estreia no reduto do Bolívar, por 3-1, e ocupa o quarto e último lugar do grupo, no qual todas as equipas têm três pontos, pois os bolivianos foram agora batidos por 2-1 no Equador, pelo Barcelona local.

Na segunda ronda da Taça Sul-americana, o Botafogo goleou por 4-0 na receção aos peruanos do César Vallejo, com golos de Victor Sá (14 minutos), Tiquinho Soares, ex-jogador do FC Porto (45+3, de grande penalidade), Carlos Eduardo (57) e Tchê Tchê (73, também de penálti).

A formação brasileira isolou-se no segundo lugar da 'poule' A, a dois pontos do líder, os equatorianos do Liga de Quito, e com três de vantagem sobre os chilenos do Magallanes e quatro sobre o César Vallejo, que terminou o jogo realizado no Rio de Janeiro reduzido a nove jogadores devido às expulsões de Anderson Villacorta (45 minutos) e Renzo Garcês (72).