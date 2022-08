Palmeiras continua de forma épica na corrida ao 'tri' na Taça Libertadores

© Nelson Almeida/AFP

O Palmeiras, do português Abel Ferreira, qualificou-se na quarta-feira de forma épica para as meias-finais da Taça Libertadores em futebol, mantendo-se na corrida ao 'tri', ao resistir (0-0) com nove ao Atlético Mineiro, para vencer nos penáltis (6-5).

Depois do empate a dois golos em Belo Horizonte, onde esteve a perder por 2-0, o Palmeiras teve um jogo muito complicado no Allianz Park, culpa das expulsões de Danilo, aos 29 minutos, e Gustavo Scarpa, aos 82, após entradas duríssimas.

Com menos um dos 29 aos 82 minutos e menos dois dos 82 até aos 90+6, altura em que Eduardo Vargas viu o segundo amarelo, por protestos, para o encontro acabar num '10 contra nove', o 'verdão' logrou segurar o 'nulo' e forçar os penáltis.

O ex-portista Hulk foi o jogador que esteve mais perto de resolver a eliminatória no tempo regulamentar, em duas ocasiões de 'ouro' nos descontos, primeiro com um remate ao lado, aos 90+2 minutos, e depois com um centro/remate ao poste direito, aos 90+3.

Na 'lotaria', as duas equipas mostraram grande competência, ao acertarem os primeiros 10 pontapés, para, ao 11.º, Rubens atirar fraco e denunciado para a defesa de Weverton, com Murilo Cerqueira a não desperdiçar a oportunidade para fazer o 6-5.

Com este triunfo, o Palmeiras fica agora à espera do confronto de hoje na Argentina, onde o Estudiantes recebe o Athletico Paranaense, do ex-selecionador luso Luiz Felipe Scolari, para o fecho dos 'quartos', depois do empate a zero no Brasil.

O conjunto de São Paulo, campeão em 1999, 2020 e 2021, vai em busca de um 'tri' que só Estudiantes (1968 a 1970) e Independiente (1972 a 1975) - que ainda chegou ao tetra' - conseguiram, e também de igualar os quatro cetros de Estudiantes e River Plate.

Por seu lado, o Talleres de Córdoba, de Pedro Caixinha, voltou a perder com o Vélez Sarsfield, agora em casa, por 1-0, num encontro que, como o da primeira mão, foi resolvido pelo 'miúdo' Julian Fernández, avançado de apenas 18 anos.

A exemplo do que aconteceu em Buenos Aires, onde entrou aos 76 minutos para selar o 3-2 final aos 90, também em Córdoba começou no banco, entrando desta vez aos 64, para faturar aos 79, mantendo o Vélez na corrida à repetição do título conquistado em 1994.

Nas meias-finais, o conjunto da capital argentina vai medir forças com o Flamengo, que na terça-feira eliminou o Corinthians, de Vítor Pereira, ao vencer no Maracanã por 1-0, depois de já ter triunfado em São Paulo, por 2-0.

Apesar da eliminação, o Talleres de Córdoba, de Pedro Caixinha, fez o seu melhor percurso de sempre na Taça Libertadores.