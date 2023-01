Palmeiras, de Abel, conquista Supertaça brasileira ao vencer Flamengo, de Vítor Pereira

© André Borges/EPA

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira conquistou este sábado a Supertaça brasileira de futebol ao vencer o Flamengo, de Vítor Pereira, por 4-3, o seu sétimo troféu pelo verdão.

Depois de ter ganho a Taça Libertadores, por duas vezes, e a Taça do Brasil, no ano de 2022 conseguiu a Supertaça Sul-Americana, garantindo ainda o campeonato, além do 'paulistão', e agora foi a vez da Supertaça 'canarinha' numa final extremamente emocionante.

O 'mengão' até foi quem se adiantou no marcador, aos 26 minutos, por intermédio de Gabriel Barbosa, que converteu um penálti a castigar falta de Zé Rafael.

Na frente, o conjunto do Rio de Janeiro detinha mais posse de bola, mas eram os paulistas os mais afoitos no ataque, conseguindo igualar aos 38, com Raphael Veiga a beneficiar de um corte incompleto na área para se virar e igualar.

Ao quarto minuto do tempo extra na etapa inicial, Gabriel Menino, com um disparo à entrada da área, ao angulo do poste mais próximo, consumou a reviravolta com que se atingiu o intervalo.

Aos 51 minutos, novamente tudo igualado, pois 'Gabigol' bisou quando surgiu desmarcado frente ao guarda-redes, picando-lhe a bola por cima.

Raphael Veiga demorou cinco minutos a responder também com o segundo golo, de penálti, após bola na mão de adversário na área que resultou no 3-2 para o Palmeiras.

Num desafio com desfecho imprevisível, foram necessários mais cinco minutos (61) até Pedro, de calcanhar, voltar a igualar (3-3), após lance rendilhado e cruzamento na esquerda.

Aos 74, Gabriel Menino viu a bola cruzar a área até chegar aos seus pés para também apontar o seu segundo tento, colocando o 'verdão' definitivamente na liderança e a garantir mais uma festa, agora no Estádio Mané Garrincha, na capital.