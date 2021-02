Palmeiras, de Abel Ferreira, perde com o Tigres e falha final do Mundial de Clubes

© Noushad Thekkayil/EPA

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, perdeu este domingo por 1-0 com os mexicanos do Tigres e está, assim, fora da final do Mundial de Clubes.

O único golo da partida chegou através de uma grande penalidade depois de Luan ter derrubado Carlos González no interior da grande área. Gignac assumiu a marcação do castigo máximo e, apesar de Weverton ter acertado na escolha da direção de voo, a bola entrou mesmo.

Os mexicanos vão agora defrontar o vencedor do jogo entre o Al-Ahly e o Bayern de Munique. O Palmeiras disputará o jogo de atribuição do terceiro lugar.