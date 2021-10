Palmeiras empata com Juventude e fica mais longe da liderança no Brasil

Abel Ferreira © Washington Alves/AFP

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, empatou 1-1 na receção ao Juventude, em jogo da 23.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol, atrasando-se na luta pelo título.

A equipa visitante inaugurou o marcador logo aos seis minutos, com um golo do médio Guilherme, e, apesar de o Palmeiras ter conseguido empatar pouco depois, aos 29, por Danilo, foi incapaz de consumar a reviravolta e ficou mais longe do comando da prova.

O Palmeiras manteve-se no segundo lugar, mas agora a 10 pontos do líder Atlético Mineiro, que se impôs no sábado na receção ao Internacional, por 1-0, graças a um golo marcado aos 79 minutos pelo avançado Keno, após assistência de Hulk, antigo jogador do FC Porto.

Os dois primeiros classificados do 'Brasileirão' defrontaram-se recentemente nas meias-finais da Taça Libertadores, com a equipa orientada por Abel Ferreira a apurar-se para o jogo decisivo, no qual vai defender o troféu frente ao Flamengo.