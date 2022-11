Por Lusa 03 Novembro, 2022 • 05:44 Partilhar este artigo Facebook

O Palmeiras, orientado pelo treinador Abel Ferreira, festejou na quarta-feira o título de campeão brasileiro, assegurado horas antes de entrar em campo face à derrota do Internacional. A equipa do treinador português goleou o Fortaleza por 4-0.

Em encontro da 35.ª jornada, disputado num Allianz Park em festa, os anfitriões chegaram cedo à vantagem, por intermédio de Rony, aos 12 minutos, e apontaram o segundo pouco depois da meia hora, aos 32, num 'chapéu' de Dudu.

Com tudo resolvido, o Palmeiras, que somou o 20.º encontro consecutivo sem perder na prova, ainda marcou mais dois tentos na segunda parte, com Rony a 'bisar', aos 49 minutos, e Endrick a apontar o quarto, aos 64.

O Palmeiras já tinha assegurado o 11.º título antes de disputar o seu encontro na 35.ª ronda, face ao desaire sofrido pelo Internacional, o único clube que ainda lhe podia roubar o cetro, no reduto do América Mineiro, por 1-0.

A formação de Porto Alegre teve um penálti aos 20 minutos, mas Alan Patrick desperdiçou e, na segunda parte, Ale deu o triunfo aos locais, com um tento aos 76.

Com este resultado, o Internacional manteve-se com 64 pontos, estando agora a 13 do Palmeiras, quando já só faltam três rondas para terminar a prova.

O Palmeiras, que reforçou a liderança do ranking do Brasileirão - mais três títulos do que o Santos -, somou o sexto troféu sob o comando de Abel Ferreira e terceiro em 2022, depois das vitórias na Supertaça sul-americana e no Paulistão.

Antes, o técnico luso, de 43 anos, que chegou ao clube paulista no final de outubro de 2020, já havia arrebatado por duas vezes a Taça Libertadores e ainda a Taça do Brasil.

Nos outros jogos da ronda, destaque para o Corinthians, de Vítor Pereira, que venceu por 2-1 no reduto do Flamengo, que no sábado conquistou a Taça Libertadores, juntando-se no terceiro posto ao 'mengão' e ao Fluminense, todos com 61 pontos.

Du Queiroz, aos 43 minutos, e Yuri Alberto, aos 75, apontaram os tentos do Corinthians, enquanto, pelo meio, aos 48, Matheus França apontou o tento dos locais, que jogaram desfalcados dos seus principais jogadores.