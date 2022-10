Palmeiras vence em casa do Botafogo em duelo de treinadores portugueses

Gustavo Scarpa (ao centro) marcou o primeiro golo do Palmeiras © Weimer Carvalho/EPA

O líder Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, venceu na segunda-feira em casa do Botafogo, de Luís Castro, por 3-1, em jogo da 29.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol.

Num golo construído por antigos jogadores do FC Porto, Tiquinho Soares colocou o Botafogo em vantagem, aos 20 minutos, após uma assistência de Saravia.

Contudo, em pouco mais de um quarto de hora, o Palmeiras deu a volta ao marcador, com golos de Gustavo Scarpa (26), de grande penalidade, e Mayke (36).

Já na segunda parte, Dudu fez o resultado final, aos 60 minutos, antes de o 'verdão' ficar reduzido a 10 elementos, por expulsão de Zé Rafael, aos 69.

Com este triunfo, o Palmeiras mantém-se confortável na liderança, com 63 pontos, mais 10 do que o Internacional, segundo classificado, enquanto o Botafogo, que interrompeu uma série de quatro jogos sem perder, é 10.º, com 37.