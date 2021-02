Pandemia de Covid-19. Setor do futebol em Portugal pede respostas urgentes

O futebol tem em Portugal um impacto de 1,67 mil milhões de euros por época desportiva © Michal Jarmoluk/Pixabay

É urgente uma resposta para o setor do futebol em Portugal, perante a crise da pandemia de Covid-19. Em entrevista à TSF, Pedro Dias, diretor da Federação Portuguesa de Futebol, relembra que está em discussão pública o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) com fundos europeus.

Um estudo da UEFA revela que o futebol tem, em Portugal, um impacto de 1,67 mil milhões de euros por época desportiva. A pesquisa destaca a dimensão económica, mas também contabiliza o impacto social e as poupanças na saúde deste desporto.

Pedro Dias, diretor da Federação Portuguesa de Futebol e responsável por este trabalho de recolha em Portugal, explica que estes números mostram a urgência de respostas face à crise provocada pela pandemia.

"É naturalmente uma chamada de atenção e naturalmente que os governantes do nosso país vão ter esse aspeto em consideração e vão considerar o desporto, dada a sua relevância, naquelas que são as medidas extraordinárias de apoio à retoma da prática desportiva no nosso país", afirma.

Ouça as explicações de Pedro Dias sobre a necessidade de respostas para o setor do futebol. 00:00 00:00

Grande parte dos 1,67 mil milhões de euros diz respeito ao futebol praticado por jovens até aos 18 anos. Pedro Dias refere que "75% da totalidade deste número são crianças e jovens que estão sem prática desportiva à uma época e meia e com todo o prejuízo que essa ausência de prática desportiva regular nos traz".

O diretor da Federação Portuguesa de Futebol lembra que estes jovens estão parados desde março do ano passado, com a suspensão de treinos e competições. Sobre os impactos da ausência da atividade física regular, Pedro Dias admite: "Sabemos dos benefícios que isto tem para a nossa sociedade, se associarmos o aspeto social e da saúde ao aspeto financeiro que é um aspeto também muito relevante, naturalmente que teremos que estar muito preocupados porque os impactos são impressionantes."

Pedro Dias à TSF: "Os impactos são impressionantes." 00:00 00:00

Numa comparação com outros países, Portugal destaca-se no impacto por cada praticante: com 225 mil atletas federados, Portugal é o terceiro entre 22 países da Europa no valor de impacto económico, social e na saúde.

"Estamos a falar de aproximadamente 7400 euros por jogador, por época desportiva", adianta, acrescentando que "são factos que nos devem fazer refletir e nomeadamente devem fazer refletir as pessoas com responsabilidade, naturalmente, na tomada de decisão porque é um setor muito relevante".

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol na última Audição Pública da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, exigiu o regresso das atividades nos escalões de formação, relembrando que o desporto "ainda não recebeu um cêntimo".