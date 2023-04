Par de sapatilhas usado por Jordan leiloado por valor recorde de dois milhões de euros

O antigo basquetebolista Michael Jordan © Anat Givon/AP

Um par de sapatilhas do antigo basquetebolista Michael Jordan, utilizado na final da liga norte-americana (NBA) de 1998, ao serviço dos Chicago Bulls, foi vendido por um valor recorde de dois milhões de euros (ME), anunciou a Sotheby's esta terça-feira.

De acordo com o comunicado divulgado, o modelo Air Jordan XIII Bred vermelho e preto é o "calçado desportivo mais caro alguma vez vendido".

Com esta venda, Jordan confirma o 'status' de rei dos leilões de roupas desportivas destinadas a colecionadores, batendo, agora, o seu próprio recorde no que diz respeito a sapatilhas, depois de em 2021 ter visto outro par ser leiloado por cerca 1,28 milhões de euros, enquanto já detém a venda da camisola mais cara (9,25 ME), registada em setembro de 2022.

Este par icónico foi utilizado por Jordan na última final vencida pelos Bulls, em 1998, contra os Utah Jazz (4-2), com a Sotheby's, que tinha feito uma estimativa inicial que podia ir até aos quatro ME, a não revelar nenhuma informação sobre o comprador.