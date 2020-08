Para muitos é uma final da Champions antecipada. Um 'tubarão' vai ficar para trás

© Manuel de Almeida/Lusa

Hoje é dia de jogo grande nos quartos de final da Liga dos Campeões. Barcelona e Bayern de Munique vão defrontar-se mais logo no Estádio da Luz, em mais um jogo da final a 8 da Champions que decorre em Lisboa.

É o jogo de cartaz dos quartos de final e defrontam-se as únicas equipas, ainda em prova, que na história já conquistaram a Liga dos Campeões. O Barcelona já venceu por cinco vezes - a última há 5 anos -, o Bayern também cinco, mas a última foi há mais tempo - há sete anos.

Os espanhóis procuram salvar a época, depois não terem ganho nada a nível interno este ano, enquanto os alemães querem dar sequência a um percurso fantástico de Hansi Flick à frente da equipa, que culminou com a dobradinha no início de julho.

No relvado vão estar dois dos melhores jogadores do mundo, Lionel Messi do lado dos catalães e Robert Lewandowski do lado dos bávaros. O avançado polaco é o melhor marcador desta edição da Champions com 13 golos e está a quatro de igualar o recorde de Cristiano Ronaldo nesta competição (17 golos).

Dois portugueses... um em campo - Nélson Semedo - que pode ser titular no Barcelona, e outro fora das quatro linhas - Artur Soares Dias - foi nomeado como quarto árbitro para a partida.

O jogo tem início marcado para as 20h, no Estádio da Luz, e o vencedor vai medir forças nas meias-finais com o Manchester City ou o Lyon, que defrontam-se este sábado. Apurados para as meias-finais já estão Paris Saint-Germain e Leipzig.