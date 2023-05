"Parabéns a toda a equipa." Presidente da Liga de clubes felicita o Benfica

Por Lusa 27 Maio, 2023 • 21:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da Liga de clubes, Pedro Proença, enviou esta sábado os parabéns ao Benfica e ao presidente do clube, Rui Costa, pela conquista do 38.º título de campeão português de futebol do seu historial.

"Na conquista deste 38.° campeonato, endereço sentidos parabéns a toda a equipa, treinadores e dirigentes pelo excelente campeonato, competitividade e garra que demonstraram jornada a jornada, bem como ao presidente Rui Costa. Parabéns ao SL Benfica por mais um título a juntar ao já vasto palmarés", escreveu Pedro Proença, numa mensagem publicada nas redes sociais.

A própria Liga Portuguesa de Futebol Profissional também felicitou "o SL Benfica, os seus jogadores, equipa técnica, staff e dirigentes, pela conquista do 38.º troféu nesta prova".

O Benfica sagrou-se sábado campeão português de futebol pela 38.ª vez, depois de vencer em casa o lanterna-vermelha Santa Clara, por 3-0, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa.

A precisar de um triunfo para assegurar matematicamente o título, o Benfica marcou por Gonçalo Ramos (07 minutos), Rafa (28) e Grimaldo (60), de penálti.

Após uma 'seca' de três temporadas, os 'encarnados' voltaram a festejar um título nacional, terminando a I Liga com 87 pontos, mais dois do que o FC Porto.