Paralimpicos: Diogo Cancela bate recorde nacional dos 100 metros bruços SB8

© Facebook Paralímpicos/DR

Por Lusa 26 Agosto, 2021 • 10:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O português Diogo Cancela estabeleceu esta quinta-feira, em Tóquio, um novo recorde nacional dos 100 metros bruços SB8, ao marcar 1.19,30 minutos nas eliminatórias, insuficiente para garantir a presença na final.

Com o 12.º tempo, Diogo Cancela, que não tem o braço direito, melhorou a marca nacional de 1.21,35 minutos, que lhe pertencia desde abril de 2019.

O nadador do Clube Náutico de Miranda do Douro, que vai ainda participar em mais três provas dos Jogos Paralímpicos de Tóquio2020, ficou a 10,84 segundos do russo Andrei Kalina, recordista mundial da distância, que parte para a final com a melhor marca da qualificação (1.08,46).

Marco Meneses não disputou as eliminatórias dos 400 metros livres S11 (deficiência visual), pois devido a um constrangimento com os transportes não chegou no tempo previsto ao Centro Aquático de Tóquio.

Portugal está representado nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020 por 33 atletas, entre os quais seis nadadores.