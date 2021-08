Paris Saint-Germain vira resultado em Troyes e inicia campeonato com triunfo

© Christophe Petit Tesson/EPA

O Paris Saint-Germain iniciou este sábado a campanha na Liga francesa de futebol com um triunfo em Troyes (2-1), após ter entrado a perder no encontro da ronda inaugural.

Apesar das muitas ausências nos parisienses - Marquinhos, Leandro Paredes, Verratti, Di María, Neymar ou os reforços Donnarumma Sérgio Ramos -, a equipa do argentino Mauricio Pochettino, que apostou no internacional português Danilo Pereira a titular, deu uma boa resposta, depois do marroquino Oualid El Hajjam ter colocado o Troyes na frente do marcador, logo aos nove minutos.

O lateral Achraf Hakimi, 10 minutos depois, e o avançado Mauro Icardi, aos 21, foram os autores da reviravolta.

Antes, o Lyon, com o luso Anthony Lopes na baliza, cedeu um empate caseiro diante do Brest (1-1), com antigo avançado do Sporting Islam Slimani (62) a sair do banco de suplentes para marcar o golo dos anfitriões, em resposta ao tento inaugural anotado por Irvin Cardona (43).