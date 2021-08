Partida de Ponte de Sor é "estreia absoluta". Volta a Portugal arranca esta quarta-feira

A prova de ciclismo prolonga-se até 15 de agosto © Nuno Veiga/Lusa (arquivo)

Arranca esta quarta-feira mais uma edição da Volta a Portugal, com o prólogo na cidade de Lisboa. A prova vai estar na estrada até ao dia 15 de agosto, com um contrarrelógio em Viseu. Os corredores vão passar por diversas regiões do país, num total de 1568 quilómetros.

Em entrevista à TSF, o diretor da prova, Joaquim Gomes, traçou o perfil do ciclista que parte em vantagem para esta edição da Volta.

"Vai ser uma Volta manifestamente difícil com cinco chegadas em alto, obviamente que nem todas serão alto da montanha, mas farão tender um pouco o favoritismo para os grandes trepadores", admitiu, sublinhando que "apesar de termos um prólogo inicial com cinco quilómetros e um contrarrelógio final com pouco mais de 20, acho que os melhores trepadores em prova levarão vantagem nesta edição da corrida".

Este ano, há uma novidade. Joaquim Gomes referiu que a partida de Ponte de Sor é "uma estreia absoluta que vai vincar a presença do Alto Alentejo na prova".

Na linha de partida vão estar 19 equipas, sendo que nove são portuguesas. Há também destaque para o regresso de uma equipa do World Tour, a Movistar, algo que já não acontecia à 19 anos. Joaquim Gomes, explicou que este regresso dá mais visibilidade à prova portuguesa, apesar da equipa da Movistar ser formada por jovens corredores.

"É, para nós, um acréscimo de notoriedade a presença da Movistar que, durante muitos anos, do ponto de vista de ranking, foi considerada a melhor equipa do mundo, mas temos a consciência que os corredores que vão integrar esta equipa têm uma média de idades muito baixa", afirmou.

O diretor da Volta a Portugal disse, no entanto, que esta "foi uma excelente opção do ponto de vista de proporcionar a estes corredores uma experiência numa grande prova por etapas".

O diretor da corrida apelou ao cuidado que o público tem que ter neste evento desportivo de verão, porque a pandemia ainda não terminou.

"Bem gostaria de dizer que era um regresso à normalidade, mas não podemos entrar nessa onda de entusiasmo", confessou, reforçando que "efetivamente, a pandemia ainda não terminou apesar das boas notícias que o último Conselho de Ministros revelou".

"Não me canso de apelar às pessoas que, efetivamente, vejam a Volta, mas que o façam com a utilização obrigatória de máscara e cumprindo também o distanciamento social", rematou Joaquim Gomes.

Esta edição da Volta a Portugal vai concentrar-se no interior do país, recuperando uma forte componente de montanha.