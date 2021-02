"Partida precoce." Marcelo lamenta morte de Alfredo Quintana

Alfredo Quintana, guarda-redes de andebol © Anne-Christine/AFP

Por Cátia Carmo 26 Fevereiro, 2021 • 14:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República lamentou, esta sexta-feira, a morte do guarda-redes de andebol do FC Porto e da seleção nacional, Alfredo Quintana, através de uma nota publicada no site da presidência.

"Quintana nasceu em Cuba mas naturalizou-se português e granjeou um invulgar respeito e admiração entre os seus pares. Representava o Futebol Clube do Porto e a Seleção Portuguesa. O andebol e o desporto português ficam mais pobres com esta partida precoce que a todos consterna. O Presidente da República apresenta à família enlutada, ao Futebol Clube do Porto e à Federação Portuguesa de Andebol as mais sentidas condolências", pode ler-se na nota.

O andebolista internacional português morreu, aos 32 anos, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória sofrida na segunda-feira, durante um treino.

Quintana foi assistido no local do treino com o apoio de uma viatura do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e, posteriormente, transportado para o Hospital de São João, no Porto, onde ficou internado na unidade de cuidados intensivos, depois de ter sido estabilizado.

O jogador, natural de Havana, que adquiriu nacionalidade portuguesa e se tornou internacional pela seleção nacional de andebol em 2014, permanecia desde segunda-feira naquela unidade hospitalar, em situação clínica estável, mas com prognóstico muito reservado.

Quintana assumiu-se como uma das figuras incontornáveis da modalidade em Portugal, tendo contribuído decisivamente para a obtenção do sexto lugar do Europeu de 2020 e o 10.º lugar do Mundial de 2021, as melhores classificações da equipa das quinas, sob o comando do treinador Paulo Pereira.