Partizan elimina Sochi e defronta Santa Clara no play-off da Liga Conferência Europa

© EPA (arquivo)

Por Lusa 12 Agosto, 2021 • 23:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Partizan, da Sérvia, é o adversário do Santa Clara no 'play-off' da Liga Conferência Europa de futebol, ao vencer hoje na receção ao Sochi, da Rússia, por 4-3 no desempate por penáltis, após um 2-2 no tempo regulamentar.

A equipa russa, que tinha empatado na primeira mão em casa com o Partizan a um golo, adiantou-se no marcador aos 33 minutos, pelo lateral esquerdo Sergey Terekhov, resultado com que se chegou ao intervalo.

Na segunda parte, o Partizan conseguiu empatar pelo médio Milos Jojic, aos 55 minutos, recolocando a eliminatória igualada, Terekhov 'bisou' aos 76, e quando os russos pareciam ter garantido o apuramento, eis que o montenegrino Aleksandar Scekic, lançado em campo aos 71 a render o avançado húngaro Filip Holender, fez o 2-2, aos 90+1, e levou o jogo para prolongamento.

Neste período suplementar, o resultado não sofreu alteração, o que obrigou a definir o vencedor da eliminatória através das grandes penalidades, tendo o Partizan sido mais competente ao concretizar os quatro penáltis que cobrou, enquanto o Sochi falhou dois e ficou pelo caminho na competição.

O Partizan vai agora defrontar a equipa portuguesa do Santa Clara -- que voltou hoje a vencer o Olympija Ljiubjliana, da Eslovénia, por 1-0, depois do triunfo por 2-0 nos Açores -- no 'play-off' da Liga Conferência Europa.