Patrícia Mamona falha Mundiais de atletismo na Hungria

Patrícia Mamona, vice-campeã olímpica, campeã europeia e recordista nacional do triplo salto, vai falhar os Mundiais de atletismo, em Budapeste, na Hungria, devido a lesão prolongada, disse o diretor técnico do Sporting.

"Ela veio condicionada dos Europeus de pista coberta, não conseguiu recuperar e já não competirá mais esta temporada. De qualquer forma, existe uma expectativa forte de que, logo no início da época que vem, inicie a preparação regular e possamos contar com ela no ano olímpico", pormenorizou à agência Lusa Paulo Reis, em Viana do Castelo, onde decorreu durante o fim de semana a 85.ª edição dos campeonatos nacionais de clubes.

Em março deste ano, Patrícia Mamona conquistou a medalha de bronze no concurso do triplo salto dos Europeus de pista coberta, em Istambul, na Turquia, após ter vencido um ouro em Torun2021 e a prata em Belgrado2017, mas nunca mais competiu desde então.

"Começou por ser uma lesão num joelho, mas alastrou-se e acabou por sobrecarregar o outro. Já são muitos anos de desgaste e o triplo salto é uma disciplina muito exigente em termos articulares. Depois de se ter tentado tudo em Portugal, ela dirigiu-se a um médico muito conceituado na Alemanha e parece que as coisas estão a correr bem", prosseguiu.

Instalada no nono lugar do 'ranking' da sua especialidade, consoante a última atualização da World Athletics, Patrícia Mamona nem abriu a temporada ao ar livre e falhou os Jogos Europeus, em Cracóvia, na Polónia, e os Nacionais de clubes, sendo ausência esperada nos Campeonatos de Portugal, que irão decorrer no próximo fim de semana, em Braga.

A 'triplista' do Sporting, de 34 anos, incidiu apenas no 'indoor' em 2023, com triunfos nos Nacionais de clubes (14,41 metros) e nos Campeonatos de Portugal (14,25), ambos em Pombal, e um terceiro lugar no 'meeting' de Madrid (13,98), antes da ida aos Europeus.

Perante a ausência do Benfica pela segunda edição consecutiva, as 'leoas' reforçaram o recorde de êxitos femininos nos Nacionais ao ar livre, ao obterem o 53.º, e 13.º seguido, mesmo perante as ausências forçadas por problemas físicos das internacionais Patrícia Mamona, Evelise Veiga, no salto em comprimento, ou Marta Onofre, no salto com vara.

"Felizmente, o Sporting tem uma equipa com várias opções e muitos jovens a praticarem atletismo. Quando temos um ou outro percalço, existe sempre uma alternativa. Sabemos que não conseguimos ganhar sempre, mas o balanço desta temporada a nível nacional e coletivo é altamente positivo. Estamos muito satisfeitos com aquilo que conseguimos até aqui e a obra não está acabada", terminou Paulo Reis, que viu o clube voltar a vacilar no setor masculino perante o Benfica, detentor de um novo máximo de 13 títulos seguidos.