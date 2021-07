Patrícia Mamona melhora recorde nacional do triplo salto

© Andrzej Grygiel/EPA (arquivo)

Patrícia Mamona bateu esta sexta-feira o recorde de Portugal do triplo salto, com a marca de 14,66 metros, no decorrer do meeting de atletismo do Mónaco, da Liga Diamante, que se disputou no estádio Luís II, no Mónaco.

A triplista lusa acrescentou assim um centímetro ao seu anterior recorde, que fora estabelecido há cinco anos, no Rio de Janeiro.

Mamona terminou o concurso na terceira posição, atrás da jamaicana Shanieka Ricketts e da venezuelana Yulimar Rojas, a atual campeã do mundo.

O melhor dos saltos da portuguesa, feito com vento contrário de -0,2 m/s, aconteceu ao quarto ensaio. Nos outros dois saltos válidos que fez - teve três nulos - obtivera 14,28 e 14,57.

Rojas acabou por ser 'vítima' da nova regra de finalíssima, a que acederam as três melhores, valendo para o pódio apenas o último salto.

Com efeito, depois de liderar com 15,12 metros, Rojas fez nulo na última ronda, a exemplo da portuguesa, e viu-se assim relegada para o segundo lugar, já que Ricketts marcou 14,29, isto depois de ter acedido à ronda decisiva com 14,75.