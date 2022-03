Patrícia Mamona vence meeting de Paris com salto de 14,15 metros

© Gonçalo Delgado/Global Imagens (arquivo)

A portuguesa Patrícia Mamona, vice-campeã olímpica do triplo salto em Tóquio 2020, venceu este domingo o meeting de Paris, com um salto de 14,15 metros, na sexta e última tentativa do concurso.

A atleta do Sporting, recordista nacional da prova, teve de esperar até ao último salto para confirmar o triunfo, com 14,15, depois de já ter saltado para 13,40, 13,22, 13,51, 13,70 e 14,05, numa prova em crescendo.

Em segundo lugar ficou Thea Lafond, da República Dominicana, com 14,12 metros, e a finlandesa Senni Salminen fechou o pódio, com 13,93.

Na capital francesa, Delvis Santos correu os 60 metros em 6,82 segundos, não passando das eliminatórias, enquanto Catarina Queirós foi sexta nos 60 metros barreiras, com um tempo de 8,40.